選戰倒數，新北市議員第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）擬參選人黃心華24日邀請前行政院長張善政以及前行政院副院長杜紫軍合體拍攝宣傳照。（黃心華提供）

選戰倒數，新北市議員第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）擬參選人黃心華24日邀請前行政院長張善政以及前行政院副院長杜紫軍合體拍攝宣傳照。（黃心華提供）

張善政將他過去的著作《做事的人》，親筆提字贈送給黃心華。（黃心華提供）

選戰倒數，新北市議員第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）擬參選人黃心華24日邀請前行政院長張善政以及前行政院副院長杜紫軍合體拍攝宣傳照，黃也當面請益，期盼能為大文山地區的未來發展提供更多具體藍圖。

黃心華說，張善政及杜紫軍皆是新店地區的居民，也對在地的建設和環境，有實際的感受和看法，特別是張善政及自己都擁有土木工程博士的專業背景。

張善政特別提到理工男的務實風格，很適合幫民眾解決問題，也特別幫忙想出「懷念工程師治國的日子？請給理工男一個機會！」這句宣傳標語，送給黃心華作為未來宣傳之用。

此外，杜紫軍已經長期居住在新店達35年，他特別指出，這幾年下來，新店有許多建案堆出，因而吸引了大批人口移入，隨之而來的交通問題，以及因為大型開發案而引起的後續連鎖問題，都是未來的民意代表應該持續關注，並預先幫民眾設法解決的重要課題。不僅如此，杜紫軍也勉勵黃心華發揮物流專長，協助新北市的特色農產品能有更大的通路及增加附加價值。

黃心華除了向兩位前行政首長請益之外，也共同合體拍攝了宣傳照。黃心華表示，能同時獲得前行政院正、副院長的期許和推薦，不僅是榮幸和肯定，也是深刻的承諾，目前在新一波的文宣及後續政見當中，已針對新店安康地區聯外道路的邊坡安全問題、大型坡地社區的地層穩定性監測，以及十四張地區的大型開發案所引起的地表透水度改變和雨水排水系統的負荷問題，提出相關政見。

最後，張善政將他過去的著作《做事的人》，親筆提字贈送給黃心華，期待他能贏得這次的選舉，發揮理工男的務實精神，成為全心為民眾做事的人。