中國外交部駐港公署網站25日通報，針對英國政府24日宣布擴大英國國民（海外）護照（BNO）簽證適用範圍，粗暴干涉中國內政和香港事務，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中國外交部駐港公署發言人表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指出，「人無信不立，國無信則衰」。英方公然違反《中英聯合聲明》及中英雙方交換的備忘錄有關約定，不顧中方堅決反對和嚴正反制，以《香港國安法》為藉口反復操弄BNO問題，堂而皇之為「反中亂港分子」提供庇護所，再次暴露其偽善面目和唯恐香港不亂的卑鄙企圖。英方自己違反承諾，卻賊喊捉賊、倒打一耙，何以取信於人，何以取信於公理和國際社會？

發言人表示，在《香港國安法》和新選舉制度的護佑下，香港正進入由亂轉治、由治及興的歷史新階段。有強大祖國作為堅強後盾，香港發展前景無限光明。不少媒體報導，一些港人赴英後遭受歧視、生計窘迫，落入「移民陷阱」。眾目昭彰，英方拙劣的政治操弄蒙騙不了廣大香港市民，破壞不了特區團結穩定的良好局面，也根本阻擋不了「一國兩制」香港實踐行穩致遠的鏗鏘步伐。敦促英方認清歷史大勢，放棄在港延續殖民影響的幻想，立即糾正錯誤，停止以任何方式干預香港事務，否則必將自取其辱、自食惡果。