品冠日前與粉絲齊聚提前慶生。（種子音樂提供）

品冠日前與粉絲齊聚提前慶生。（種子音樂提供）

品冠日前舉辦2022「不如我們今天見」粉絲見面會，與粉絲們齊聚提前慶生，從2001年起固定舉辦見面活動，曾辦過各式各樣的聚會形式，這次聚會歌迷們相當用心，不僅提前幫26日即將迎接50歲生日的品冠驚喜慶生，還精心手作蛋糕、禮物，更有粉絲精心集結這20多年來的珍貴聚會影片與照片剪輯成一部驚喜回顧影片，讓品冠看完影片後直呼：「好感動！一起走過了好多精彩時光，謝謝大家一路相伴，很期待未來繼續創造更多美好回憶。」慶生會尾聲，品冠的老婆現身為老公送上祝福，成為活動甜蜜彩蛋。

活動原訂要去動物園踏青，可惜最近天氣不佳，寒流來襲大雨滂沱，品冠擔心歌迷們淋雨受寒感冒，因此改在室內舉辦活動，誠意滿滿的布置精美可愛的老虎氣球，歌迷們在活動一開始歡樂齊唱生日快樂歌替品冠慶生，他開心地切下蛋糕並許下心願：「經歷過很多事情之後，覺得活在當下、抓住每個瞬間相當重要，想做的事情就盡力去做，也期許身邊所愛的人們都能平安健康一切順利。」

活動安排許多遊戲環節，包括「唸歌詞猜歌名」、「默契二選一」等，被問到「隔離一個月還是單獨帶小孩一個月」2擇一，他笑稱雖然自己很愛小孩，但他們現階段年紀還很小，除了需要盯課業、彈琴之外，還必須單獨一打二陪玩實在太累，所以會想選隔離一個月好好沉澱放空一下。被提問「5月31日和3月2日」二選一，他直呼「這根本是一個陷阱題很難選，一個是兒子生日、一個是老婆生日，兩個都很重要。」獲勝的粉絲還能收到品冠現場錄音的起床專屬鬧鈴，寵粉的他更是加碼清唱一小段《起床》送給粉絲作為專屬鬧鈴聲，每天一起床都能聽到他溫暖的歌聲。

與粉絲甜蜜互動時刻，活動安排包括土味情話加上空氣壁咚、親密餵食等遊戲，品冠表示以前在網路上看過很多土味情話，但是真正要講出口的瞬間會感到很害羞，最後他深情望著粉絲說了一句「我是你的人」撩粉，粉絲靦腆又害羞地直呼「有中」。此外還有與粉絲們親密對視一分鐘，有粉絲趁機告白示愛「我的偶像長的好帥、唱歌又好聽」。同時他也並送上精美小沙漏作為禮物，呼應這次演唱會的主題「不如我們今天見」，時間像是流沙般飛逝，想見的人趁早見面，想愛的人及時說愛，好好珍惜當下。