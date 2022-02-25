俄羅斯昨（24日）進軍烏克蘭，今（25日）來到第二天，稍早之前烏克蘭政府顧問證實，首都基輔再被導彈轟炸，且攻擊仍持續。來台發展事業的烏克蘭女模Tanya持續關注家鄉狀況，25日深夜PO一段俄軍戰機低空飛過民宅並投射多顆導彈的影片，不捨地說：「每20分鐘就會看到一次。」

Tanya人儘管在台灣，心仍惦記家鄉的一切，不斷在IG限時動態分享俄軍侵襲烏克蘭的動態，25日凌晨她再PO一段影片，畫面中，掌鏡者躲在屋內從窗戶往外拍攝，只見天空突然出現一台俄國戰機俯衝而下，低空掠過民宅時還向下射出2顆導彈，掌鏡者見狀立即逃跑，晃動的鏡頭還伴隨著孩子受驚的哭鬧聲，令Tanya看了相當難過，直言：「每20分鐘就會看到這種影片，完全不可能睡得著……」。

除了Tanya，另一名在台求學、工作的烏克蘭正妹網紅林佳娜，24日也在社群平台PO全黑圖發聲：「我的心很痛，說不出什麼有用的話……我只想說，做為平民老百姓，我們真的沒辦法做什麼……只希望戰爭趕快結束。最後，謝謝台灣，讓我有一個安全居住的家！」而拿到中華民國身分證的烏克蘭裔藝人瑞莎，昨（24日）受訪表示目前留在烏克蘭的親友有奶奶、爸爸的弟弟（叔叔）和他的家人，不過目前失聯中，感到萬分無力。

還有一名烏克蘭台灣媳Tanya，昨（24日）也在臉書控訴俄軍的刁蠻，透露住在烏克蘭的家人凌晨五點就被爆炸聲驚醒，父母已打包好重要物資和文件以便隨時撤離，民眾更害怕地躲進地下室防炸，希望能透過網路的力量，讓全世界的人一起抵制俄軍。