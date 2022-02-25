美國表示將攜手台日澳英等夥伴對俄祭出口管制，且項目涵蓋半導體。台經院表示，去年台灣半導體出口至俄羅斯僅新台幣5.6億元，占半導體出口才0.01%，即便台灣加入制裁，對半導體影響很有限，也預估今年半導體出口續創新高。

美國今天對俄羅斯祭出金融與出口管制制裁，並表示將與歐盟、澳、日、加、英、紐西蘭及台灣密切合作，對俄羅斯進行敏感尖端科技出口管制，包括半導體與其他基礎技術。

台經院今天舉行景氣動向記者會，媒體聚焦俄烏戰事的後續效應，以及對台影響。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，去年台灣半導體出口至俄羅斯的金額只有新台幣5.6億元，占台灣半導體出口比重僅0.01%，由此可見，即便台灣加入這波對俄羅斯半導體管制的制裁行列，對台灣半導體出口影響極為有限。

劉佩真接著表示，台積電的先進製程持續吸引國際重量級客戶下單，今年半導體出口可望續創新高；此外，這次制裁凸顯台灣全球第二大半導體供應國的地位，反而能增加台灣在國際市場、政經局勢的能見度。

不過俄羅斯鈀的出口占全球比重達42%，惰性氣體如氖、氮、氙在全球供應占比則分別達70%、40%與30%，這部分是半導體相關晶片製造、雷射應用，或是記憶體感測器等，以及EUV機台設備、半導體製造過程中的蝕刻、曝光過程等生產過程所需，因此俄羅斯未來若採取反制措施，影響值得關注。

「美方半導體供應鏈比較仰賴俄烏」，劉佩真指出，美國有90%的氖是從烏克蘭進口，35%的鈀靠俄羅斯供應；相較之下，台灣半導體廠在相關貴金屬、氣體庫存量多還有6個月的安全狀態，供應國也相當多元，如果俄羅斯反制，對於美國半導體的影響遠大於亞洲半導體供應鏈。

劉佩真也提到，台灣及亞洲半導體產業受影響較小，且未來有望接獲轉單效應；不過氖或是相關貴金屬可能出現上漲態勢，半導體產業能不能順利轉嫁也是值得關注。

此外，劉佩真認為，俄烏戰爭對台灣半導體市場供給端帶來不確定因素，且讓半導體晶片荒的持續時間再次拉長，這對於半導體重要供應國台灣會是有利局面。（編輯：潘羿菁）1110225