前副總統陳建仁申請加入民進黨，外界視為2022雙北市長大黑馬，對此，前綠委沈富雄今接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，陳建仁絕不會選台北市，陳此時入黨恐跟2024總統大選有關；針對台南的選情，黃暐瀚則認為，國民黨不一定提名台南市議員謝龍介參選。

對於陳建仁入黨，沈富雄今（25日）在廣播節目「POP撞新聞」上表示，現在外界傳出要陳建仁選台北、前交通部長林佳龍選新北、衛福部長陳時中選桃園的聲浪出現，但他認為，陳建仁絕不會選台北市，陳此時入黨恐跟2024總統大選有關。

沈富雄認為，民進黨在北北桃沒有太多人選可選，講來講去都是陳時中和林佳龍這兩人，可綠營在北北桃情形和國民黨在高雄的局勢不一樣，儘管民進黨在北部布局人選不多但都還不錯，因此綠營現在盤算的是勝算多少，反觀國民黨至今在高雄還找不到一個可以一戰的人才。

此外，同台的主持人黃暐瀚也提出自己對台南選情的看法，他不認為國民黨台南一定提名台南市議員謝龍介，目前狀態未明，看起來提名藍委陳以信的機率大於謝龍介，因為國民黨常常都做一些讓外界看不懂的事情。黃暐瀚稱，謝龍介的全國知名度，和在地方的耕耘，一定比陳以信來得高和強，但國民黨中央和地方黨部看起來就是不青睞謝龍介。