在俄羅斯周四入侵烏克蘭之際，衝擊了歐元，並讓投資人爭相湧進美元、日圓和瑞士法郎等安全貨幣，歐元在周五試圖從前一日大跌中復甦。

俄羅斯的盧布在周四也跌到歷史新低，1美元兌89.986盧布，遠低於軍事緊張前的70盧布正常水準。

歐元在周四收在1.1196美元，並一度觸及到1.1106美元，並從周三的1.13045美元大幅下挫。歐元在周五早盤則小幅升至1.1210美元。

英鎊和澳元周四也下挫；美元對日圓和瑞士法郎則下跌。

結果是，美元指數周四升至97.74，為2020年6月以來高點。

亞洲周五早盤，1美元兌115.47日圓；而在周四美元兌日圓匯率下跌0.48%。而美元兌瑞士法郎匯率目前為1美元兌0.9241瑞郎。

英鎊兌美元目前來到1.33840美元，澳元則來到0.7153美元，兩者都試圖從周四的暴跌中恢復過來。

除了烏克蘭戰爭的直接影響之外，外匯交易員還試圖評估這場戰爭對全球貨幣政策的影響。