歐付寶(6878)1月合併營收為844萬元，公司將於3月3日舉行興櫃前線上法說會，並於3月11日登錄興櫃，受此激勵，歐付寶母公司歐買尬(3687)盤中股價止跌反彈。

台灣電子支付產業先鋒歐付寶(6878)成立於2011年，目前資本額7.26億元，為台灣第一家於2015年取得金管會電子支付營業執照並開業，目前主要法人股東為集團母公司歐買尬(3687)持有36.18%、從事POS機的策略投資伙伴振樺電子(8114)，以及金融業的策略投資夥伴兆豐創投、玉山創投、國票創投、台達資本等，集團員工及親屬則持有53%，整體股權相當集中。

歐付寶從事電子支付領域相關之經驗已經超過10年，也是針對電子商務、第三方支付、電子支付、跨境交易、金融科技擁有最深入的研究與獨到的見解，110年合併營收為1.08億元，年成長9.17%，營業毛利為2069萬元，年成長20.36%，合併毛利率為19.1%，稅後虧損為1955萬元，每股淨損0.27元。

歐付寶今年1月合併營收為844萬元，年增7.53%。