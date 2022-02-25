繼仁寶(2324)、緯創(3231)再深耕工業電腦版圖後，工業電腦大廠樺漢(6414)周四公告，擬斥資2.96億元參與磐儀(3594)私募案，取得1.6萬張私募股，發行價格18.5元，相較磐儀周四收盤價22.35元，折價約17%。兩家IPC合作預計共拓工業物聯網及產業元宇宙商機，周五股價威風，磐儀跳空高鎖24.55元漲停，衝上去年7月29日以來七個月高價，11時仍有千張排隊委買；樺漢也漲逾3%，重返200元關卡。

磐儀24日董事會通過私募案，已洽定應募人為樺漢100%持有的樺成國際投資，宣布引進工業電腦廠樺漢作為策略性投資人，以每股18.5元認購私募股數1.6萬張，樺漢合計斥資2.96億元，將持有磐儀17.64%股權，超過緯創目前所持有的6.33%，成為第一大法人股東。據了解，私募案完成後，樺漢規劃占磐儀一席董事。

磐儀、樺漢兩家IPC深化合作，將聚焦工業物聯網及元宇宙。市場預期，除了具加速產業生態系成型效果之外，更有助於跟聯發科(2454)、Google等異業結盟夥伴共同拓展工業物聯網及產業元宇宙商機，「A+M+E」合作綜效今年起逐步顯現。

磐儀先前已與聯發科共同設立合資公司磐旭智能，採用聯發科晶片開發許多工控手持設備及物聯網解決方案，持續在倉儲物流、工業巡檢及醫療手持機產業方面表現亮眼，在加入樺漢成為三方結盟後，未來更放遠將搶攻5G AIOT及雲端產業平板市場。

筆電代工大廠仁寶先前公開收購工業電腦飛捷(6206)旗下子公司POS廠普達系統(6599)65%股權，緯創旗下緯昌也再推新品搶市，再加速布局工業電腦腳步，工業電腦廠因應用場域廣，加上少量多樣的利基型特性，毛利率普遍高於消費性電子，近年成為各大廠相繼入股投資、策略聯盟的對象，使得工業電腦產業逐漸朝集團化發展。