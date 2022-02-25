地緣政治風險壓垮年初以來的科技股表現，不過二月以來(截至2022/2/22)兩檔全球5G指數表現，iSTOXX全球未來關鍵科技指數、ICE FactSet全球未來通訊指數修正3.09%、3.89%，遠較那斯達克綜合指數、費城半導體指數下跌4.41%、6.72%來得抗震，突顯全球5G主題指數的趨勢性，成分股獲得市場資金認同，相對具有支撐。

台股掛牌5G相關ETF包括元大全球未來通訊(00861)、元大未來關鍵科技(00876)及國泰台灣5G+(00881)等。今天該3檔ETF以元大旗下的00861和00876表現較為出色。

觀察「元大未來關鍵科技」ETF（00876）前五大持股:高通、東京威力科創、聯發科(2454)、台積電(2330)、應用材料來看，全數獲利優於預期，而且該ETF持股遍布美國、日本、台灣重要科技大廠，發揮廣納各國菁英又分散持股的優勢，正是市場震盪時，布局科技股大未來的優選。

根據市場預測，到2027年前，5G的涵蓋率將超過總人口的75%，可望成為史上部署最快的行動科技。Arm基礎架構事業部資深副總裁暨總經理Chris Bergey表示：「要滿足驟增的連網需求和多種新型頻段滲透率的提升，5G網路必須具備經濟效益。對於網路營運商而言，總擁有成本的撙節與節能的網路基礎架構，已成為他們營運5G的首要考量。Arm向來以低功耗、高效能技術見長，藉由在有限的能耗內，提供更高的每瓦效能與數據吞吐量，解決5G帶來的挑戰。現在只是5G展現連網能力的開始，它未來的發展勢必將遠遠超越我們手中的裝置。」

目前市場已提前反映聯準會升息預期，2年期公債殖利率已經來到2018年利率水準(當時聯準會已經升息6次以上並進行縮表)，隨著市場預期大幅走在前面，一旦真正啟動升息，不確定因素緩解，加上企業獲利仍然穩健，預估將有一波反彈的契機。