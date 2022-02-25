阿益師現場示範炸馬鈴薯片，台農4號炸後不會褐化。（張亦惠攝）

農試所在嘉義縣六腳鄉試種新品種台農4號馬鈴薯，25日舉行示範觀摩會。（張亦惠攝）

行政院農委會農業試驗所育成馬鈴薯新品種「台農4號」，今年1月通過農糧署認證，拿到品種權，在六腳鄉試種1分地，因其耐淹水等特性，許多農民種植意願高，農試所25日在六腳鄉舉辦示範觀摩會，接下來預計與優良廠商合作技轉，預計明年就能上市。

農試所所長林學詩表示，台農4號對農友來說是很好的品種，耐病、耐淹水，且中大型薯比例有7成；對消費者來說，煎煮炒炸都可以，且炸後不會褐化，耐燉煮卻又口感鬆軟，適合烹煮、鮮食，因是在嘉義分所育成，特別適合在地的氣候與環境，未來六腳將會作為台農4號馬鈴薯的主要推廣產地。

至於農民將如何取得台農4號種植，林學詩指出，台農4號1月時剛拿到農糧署的品種權，因馬鈴薯有良種繁殖3級制的制度，未來會以技術轉移方式，與優良業者合作推廣，預計明年後上市。

六腳鄉農會總幹事陳宥樺說，六腳鄉馬鈴薯季作面積約有200公頃，但近年來氣候變遷，加上馬鈴薯不耐淹水，若採收期遇到下雨，馬鈴薯很容易爛，影響產量，台農4號耐淹水的特性，對農民來說是很大的誘因。農試所25日觀摩會也找來總鋪師阿益師現場烹煮台農4號馬鈴薯，阿益師說，台農4號久煮不爛又口感又鬆軟，炸過後又不會變色，很適合做常溫食品「打國際盃」外銷。

農試所指出，近年因氣候變遷，疾病及淹水逆境對馬鈴薯生產造成極大衝擊，「台農4號」較目前主要栽培品種「克尼伯」及「大西洋」有較佳的耐受性，可減少因病害及環境造成的損失。