犯下強盜案的陳姓男子，在2017年7月逃亡期間，大手筆花20萬元找3名傳播妹到桃園一家摩鐵飲酒做樂，卻嫌費用太貴而與經紀公司即傳播妹發生爭執，一怒下開槍示威，並押走一名傳播妹在摩鐵內2天性侵3次。傳播妹事後報警，但陳男落網後辯稱「兩人兩情相悅」，傳播妹怒斥：「他多天沒洗澡，誰敢跟他發生關係？」高院認為陳男毫無悔意，判陳男9年6月徒刑。

根據判決書記載，陳嫌因強盜案遭通緝，於107年5月某日，帶同Ａ女及另二名傳播小姐至新北市新莊、新店、土城等地區之汽車旅館陪伴其飲酒、唱歌，並嚴禁Ａ女及該二名傳播小姐使用手機對外聯繫，過程中另二名傳播小姐陸續離開，Ａ女雖曾多次向陳禹維表示欲離開，均遭其拒絕。

陳嫌隔日與傳播經紀公司人員、Ａ女就多日之陪侍費用發生爭執，當下心情不爽，竟朝Ａ女的皮包及該房間牆壁各開一槍，讓經紀公司人員即A女當場嚇壞。

接著陳嫌又將A女帶到楊梅某汽車旅館，並將槍放在床邊，恐嚇Ａ女後進行性侵。又接著第三天將A女帶到桃園某汽車館，途中因Ａ女表示想離開，二人因此發生爭執，陳嫌竟然在車內朝Ａ女腳邊開一槍，再以手槍指向Ａ女頭部恐嚇要殺了她，接著載到汽車旅館第三次性侵。

事後女方報警提告，陳男否認持槍恐嚇傳播妹，還辯稱雙方是兩情相悅才發生關係，在旅館開槍是因為傳播公司人員在電話中說要加收錢讓他很不爽。

A女向法官怒控，「被告曾經朝我腳邊開槍，還有拿槍指我的頭，我最後跟被告講說，你把我殺了算了，我不想活了，我那時候很生氣，可是我又不敢對被告生氣，因為我怕被告真的會殺掉我，所以我就假裝跟被告和好，我不願意與被告發生性關係，我請問，有一個男生那麼多天沒洗澡，有誰敢跟他發生關係，但我必須要與被告有性行為，因為被告槍就在旁邊，我能說不要嗎?」

高院法官審酌，陳嫌年紀尚輕、身體健壯，卻未謹慎言行，持槍脅迫之方式，不私思尊重女性性自主權，三次性侵Ａ女，犯後否認犯行，迄今未與Ａ女達成和解及賠償損失，毫無悔改，Ａ女表示其因此事罹患恐慌症及憂鬱症，沒有吃藥無法入睡，被告真的太可惡，希望法院加重量刑，因此重判9年6個月。