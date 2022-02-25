民進黨團新北市議會今舉辦總召集人暨幹部交接典禮，新北市長侯友宜致詞除細數擔任市長3年來的政績，要民進黨團以在野黨身分繼續監督市府，更不忘再次喊話中央，「捷運汐東線先行」，並相信中央也會全力協助淡北道路興建。

侯友宜說，他到新北市12年，現是他擔任市長的第3年，並邁入第4年，今年絕對是努力更拚命做事的一年，更應展現完成所有市民承諾兌現最關鍵的一年，最後一年要拚的是市政建設，拚的是對選民4年前的承諾，拚的是新北市不斷脫胎換骨、往上提升，

他表示，最後一年他會繼續好好做事、減少政治口水，只有做事才是當市長跟市府團隊責任，同時他也拜託議會民進黨團大力監督，讓市府團隊可以更精進，市府一定會虛心接受。

最後他也不忘再度向中央喊話，盼捷運汐東線先行，達成汐止人的願望，淡北道路相信中央也會全力協助，並希望行政效率可以更快，因捷運樹林線慢一年就追加65億元預算，3月還不見得標的出去，所以做事合作外更重要的是效率，希望大家一起打拚讓新北市更好。

民主進步黨新北市議會黨團今在新北市議會大廳舉辦總召集人暨幹部交接典禮，新任總召集人是陳啟能議員、副總召集人李倩萍議員、新任幹事長羅文崇議員、新任副幹事長陳科名議員、新任書記長廖宜琨議員。前交通部長、無任所大使林佳龍今也出席典禮。