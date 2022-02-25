63歲好萊塢知名影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)，去年11月在拍新片《Rust》時驚爆道具槍意外，竟發射出實彈，造成女攝影指導哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins)死亡、導演喬爾蘇扎(Joel Souza)重傷，而事發後亞歷鮑德溫態度讓死者家屬感到不滿，本月15日已控告他過失殺人，哈里娜的老公更是公開痛批亞歷鮑德溫荒謬不負責任。

亞歷鮑德溫道具槍誤殺人事件，震驚整個好萊塢，眾人都好奇到底真相為何？經過數個月調查後，亞歷鮑德溫與相關劇組人員難辭其咎，接連陷入官司糾紛，而對比起事發當時他溫情陪伴的態度，亞歷鮑德溫首度受訪時，對ABC新聞台宣稱自己從未扣下扳機，是道具槍莫名走火擊發，且是「有人將實彈放進槍裡，是一顆不屬於劇組的子彈」，亞歷鮑德溫訴說此事時情緒非常激動，甚至數度哽咽。

對於亞歷鮑德溫公開對媒體喊冤，這樣的態度讓死者家屬皆感到不滿，尤其哈里娜的老公馬特哈欽斯(Matt Hutchins)根本氣炸了，他接受了某電視節目專訪，提及去年12月時亞歷鮑德溫受訪的說詞，直言非常憤慨，覺得他怎能公開且詳細地談論哈里娜的死亡經過，「卻又在描述殺她的過程後不負責任」。

馬特難過地說，一個人手拿著槍擊發，卻說自己不用負責任，直言聽了這些話覺得太荒謬，痛批片場不但出現槍械安全問題，還有很多業界的標準都沒確實執行，認為發生憾事相關人士都有責任。