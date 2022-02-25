俄烏開戰，原油一度飆到105美元，下周國內油價漲幅因此要擴大了！根據機制，中油下周一要調漲汽油每公升0.4元、柴油0.3元，油價連三漲。95無鉛汽油新價將衝破32元，創下7年4個月新高。

區域衝突讓油市居高不下，國內油價現已連二漲，95無鉛每公升為31.7元，累計漲幅1.5元。下周再漲0.4元，累計3周將多出1.9元。95無鉛牌價拉到32.1元，會是自2014年10月20日後國內的新高點。超級柴油則再漲0.3元，新價到28.4元。

俄羅斯是世界第二大原油出口國，戰事引爆國際原油應聲翻高。依據浮動油價機制，原本汽油每公升要漲0.5元，中油吸收1／4，漲幅估計落在0.4元，仍比戰火爆發前來的更高。後續如果原油續升，漲幅還會變動。

面對油價要創新高，經濟部長王美花今天表示，維持現有國內平穩機制，95無鉛汽油如果調到32.5元，中油會吸收漲價的50％，若到35元則吸收漲幅的75％。