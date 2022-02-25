全球最大駭客組織匿名者（Anonymous）透過推特宣布，正式向俄羅斯政府發動網路戰爭，此前，匿名者已多次癱瘓俄羅斯政府的部分網站，並駭進俄羅斯官媒RT News（今日俄羅斯），匿名者也在文章中標註烏克蘭，表達對烏克蘭的支持。

綜合外媒報導，匿名者從開戰第一天就發動對俄羅斯的網路攻擊，先後癱瘓當地網路服務供應商Com2Com、PTT-Teleport Moscow、RELCOM 和 Sovam Teleport等企業，同時匿名者也宣稱，其關閉RT News網站。RT News官方則透露，從當地時間下午五點開始，旗下網站一直遭到網路攻擊，其中約有27%是來自美國。

匿名者在推特上表示，「我們的行動是針對俄羅斯政府，但部分私人企業也會受到影響，這是不可避免的，我們只希望世界和平，我們想要一個全人類的未來，因此，當全世界的人開始攻擊你們的網路供應商，需要明白這些都是針對俄羅斯政府和普京的行動。」

事實上，匿名者早在15日就曾對俄羅斯提出警告，當時他們發布影片稱，如果俄羅斯與烏克蘭之間的危機升級，他們會毫不猶豫地駭進俄羅斯的工業控制系統。

不僅如此，有數個匿名帳號聲稱，他們關閉克里姆林宮、俄羅斯聯邦反壟斷局、俄羅斯政府以及俄羅斯國防部的網站，顯示來自全球的網路攻擊正瞄準俄羅斯政府。此外，大量駭客在推特上使用#OpRussia或#OpKremlin等hashtag來對外宣布，他們加入對俄羅斯網站的駭客行動。