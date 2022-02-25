益華電腦（Cadence Design Systems Inc.）和達梭系統宣佈建立策略合作夥伴關係，共同為高科技、汽車與交通運輸、工業設備、航空航太與國防以及醫療保健等眾多垂直市場的企業客戶，提供具整合性的新一代解決方案，推動高效能電子系統開發。

雙方將整合達梭系統3DEXPERIENCE平台與Cadence Allegro平台至一個聯合解決方案中，幫助企業能夠針對複雜互聯的電子系統進行跨學科建模、模擬以及最佳化。透過此全新跨學科解決方案，客戶能夠加速端到端系統的開發過程，同時針對設計的效能、可靠度、可製造性、供應鏈韌性（supply resilience）、合規性以及成本進行最佳化。

達梭系統和Cadence與各產業領導者的客戶，已建立多年合作夥伴關係，在全球生產環境驗證此解決方案的優勢。 雙方合作開發的虛擬雙生（virtual twin）體驗整合機電產品生命週期管理、業務流程分析和跨學科電子系統開發、電子工程和可追溯性（traceability）的完整功能。該全面的虛擬模型為電子和結構模擬、製造和供應鏈執行提供完整的即時視圖（view），透過「模擬分析（what-if）」研究改善決策並加速創新。

隨著產品和服務的互聯與智慧程度持續提高，消費者、民眾、患者乃至我們每個人都能夠獲得更加個人化、更吸引人的體驗，進而提升生活品質。在這種持續變化的背景下，企業必須迅速開發安全、高品質的電子系統產品，並且要盡可能確保一次設計就成功。為因應電子系統的複雜性、成本和上市時程的壓力，雙方需要協作創新，以整合整體價值鏈的電子、機械與附加功能。

Cadence 客製化 IC 及 PCB 事業群資深副總裁兼總經理 Tom Beckley表示，由於電氣化、安全性、連接性、可持續性、人工智慧/機器學習、雲端運算、供應鏈/法令規範等等要求，每個產業都面臨嚴峻的產品複雜性的挑戰。Cadence在智財、半導體、先進晶片封裝、印刷電路板和電氣系統的設計和分析方面，居於全球領先的地位。結合達梭系統強大的 3DEXPERIENCE平台，客戶現在有機會徹底轉型自家的企業，包括電子、機械、製造和產品生命週期管理等各方面。

達梭系統全球品牌執行副總裁Philippe Laufer表示，在體驗經濟中，產品的真正價值來自於使用體驗。而互聯電子系統正在提高體驗經濟中所有產業的標準。企業必須在產品開發過程中將開發理念從產品思維轉變為體驗思維，這樣才能提供消費者所期待的體驗，進而在體驗經濟取得成功。我們與Cadence的策略夥伴關係將推動以虛擬雙生體驗為中心的協作，改變高效能電子系統的開發流程。