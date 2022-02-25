專業TPU機能布暨成品廠八貫(1342)2021年營收、獲利同創新高，每股稅後盈餘3.92元，董事會也通過配發現金股利3元、配息率逾7成。展望首季，八貫看好首季淡季不淡，也對今年營運表現保持雙位數成長看法樂觀。

八貫2021全年營收20.68億元、營業淨利3.16億元、稅後淨利2.66億元，年增率分別為35.07%、26.52%與35.67%，每股稅後盈餘3.92元，營收獲利表現皆創下歷史新高。因產能有效規劃、產品漲價與匯率穩定等因素，推升2021下半年平均毛利率24.5%，優於上半年22.5%，亦成長2個百分點。

展望2022年，去年下半年起，因石化供需與國際運輸問題，多數國際品牌客戶調整採季單或年單方式下訂，帶動今年9月前產能已全數滿戴，且訂單能見度高，推升1月營收突破2億元，為同期新高表現，預期首季營收將淡季不淡，力拚維持去年第四季高峰表現。

為充實營運資金，八貫董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額上限新台幣2億元整。展望今年，八貫為配合客戶新產品增加及新客戶需求，德興一路第一期廠區已充分使用，擬進行第二期新廠擴建，此新建計劃蒙經濟部審核通過「根留臺灣企業加速投資行動方案」，將自國外進口第三台淋膜機組及17台智能型高週波機台，新產能將第二季起陸續開出，第二期新廠亦規劃第四季導入量產，以因應客戶年度長單的需求，八貫對今年營運表現保持雙位數成長看法樂觀。

八貫董事會亦通過2021年度盈餘分配案，將配發現金股利3元，維持配發率逾7成。