仁武區鐵皮屋車行的地主自行拆除違章建築情況。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市刑大偵二隊警方掃蕩幫派組織成員到案。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市警局配合警政署全國掃黑整肅幫派行動，37天內瓦解暴力集團，檢肅7名治平目標、拘捕成員48人，合計到案55人；其中位於仁武區大灣裡一間鐵皮屋因曾引發鬥毆槍擊案，造成4人中彈送醫以及暴力討債打傷人，警方認為嫌犯以經營車行為名，掩護幫派活動，惡性重大，並查出鐵皮屋為違章建築，會同市府祭出強力處分，命地主強力拆除，剷除治安疑慮。

高雄市警察局自1月14日起，至2月17日止，配合警政署發動「加強重要節日安全維護工作」，動員刑大和各分局同步針對高市重點幫派組合及其他近期曾涉案的暴力犯罪集團，以「系統性掃黑」，針對幕後首要分子及維生金流、寄生不法行業加強掃蕩，以瓦解暴力犯罪組織。

為期37天的掃黑專案行動，共檢肅7名治平目標、拘捕48名成員，合計到案55人，並查扣犯案用刀械、鐵棍棒、毒品、帳冊及手機等證物。

其中三民一分局檢肅以謝嫌為首之暴力討債集團，共5人到案；林園分局檢肅以陳嫌為首之聚眾鬥毆集團，共4人到案；苓雅分局檢肅以王嫌為首之聚眾鬥毆集團，共16人到案；新興分局檢肅以酒店經紀何嫌為首之暴力集團，共15人到案；仁武分局檢肅以王嫌為首之暴力集團，共4人到案；刑大、仁武分局檢肅以郭嫌為首的暴力討債集團，共5人到案；刑大、苓雅分局檢肅以葉嫌為首之販毒及暴力集團，共6人到案。

此外，仁武分局大灣里大景二街一間車行鐵皮屋，2021年4月13日凌晨遭人開槍尋仇，當時因一名在臉書暱稱「蔡小小」的女子，不滿許姓前男友行徑，在臉書PO文嗆許是爛男人，22歲高姓男子隨後也加油添醋，引起許的友人王男不滿，王致電高為何在他人臉書留言詆毀他人，雙方爆發口角，高男欲找王男尋仇，一群人分乘6部車衝撞鐵皮大門開槍掃射，造成屋內邱姓、羅姓、陳姓、劉姓男子等4人中彈受傷。

該間車行的21歲陳姓員工去年11月23日因31歲翁姓男子積欠車款尾款50萬未還，將翁男押進鐵皮屋痛毆成傷，並以翁的手機打給家人還錢才放人，家屬報警，警方逮人。

警方認為嫌犯以經營該間車行為名，掩護幫派活動，惡性重大，通報市府違章大隊後，查出鐵皮屋為違章建築，會同市府祭出強力處分，命地主強力拆除該間鐵皮屋，剷除治安疑慮。