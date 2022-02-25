《蜘蛛人：無家日》由在全球狂賣510億台幣。（myVideo提供）

由「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的漫威「蜘蛛人」系列第三部曲《蜘蛛人：無家日》最大的看點莫過於找來前兩代蜘蛛人陶比麥奎爾（Tobey Maguire）和安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）齊聚一堂，打造蜘蛛人「三代同堂」的夢幻情節。

該片在全球狂賣18.3億美金（約510億台幣），更登上影史賣座第6名，編劇克里斯麥肯納（Chris McKenna）和埃里克索默斯（Erik Sommers）透露，片中3人在天台上第一次見面的場景，「至少改寫過10次」，以確保每個蜘蛛人的心路歷程都能完整傳遞，也綜合採納了演員們的意見，才完成最終精彩的版本。

二代蜘蛛人加菲爾德在電影上映前頻頻否認演出的言論，被粉絲笑稱演技值得拿奧斯卡影帝，今年38歲的他近日接受外媒訪問坦言，在演出前他曾擔心自己是不是太老了，對於重新穿上蜘蛛人緊身服感到彆扭，「在服裝上，這確實是很可怕的嘗試，對於飾演蜘蛛人來說，我也太老了吧！但是漫威願意找我回歸，仍是我有史以來經歷過最美好的事情之一。」

湯姆霍蘭德多次感謝2位前輩參演力挺，但調皮的他在脫口秀節目上大爆料，指麥奎爾和加菲爾德其中一人，在演出蜘蛛人時竟穿著「假屁股」拍戲，「我來告訴大家一個猛料，其中一個人的蜘蛛緊身服裡墊了『假屁股』，但我不會告訴大家是誰。」他笑說，第一次在片場看到「假屁股」時，他驚訝地無法移開目光，還直呼：「哇，喔！等等，那不是真的吧！」

《蜘蛛人：無家日》搶先版將於3月23日myVideo上架，另外還有抓鬼始祖重磅回歸的《魔鬼剋星：未來世》、經典恐怖電影正宗續集《驚聲尖叫》（2022）、《金牌特務》前傳《金牌特務：金士曼起源》、超限制級的坎城金棕櫚得獎之作《鈦》、韓國賣座浪漫電影《緣來大飯店》等，都在3月myVideo上看得到。