眾多粉絲殷殷期盼的《跑車浪漫旅》系列新作——《跑車浪漫旅 7》，終於將在3月4日(五)強勢回歸！Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited (SIET) 今日宣布，於3月4日(五)至3月6 日(日)一連三天在「香堤大道廣場」舉辦PlayStaion®5(PS5™)、PlayStation®4(PS4™)遊戲《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo® 7) 上市慶祝體驗活動！

現場備有多組競速機台供免費體驗，只要試玩並完成指定賽道任務，即可獲得活動限定的參加獎「《跑車浪漫旅》咖啡午茶組」*1。現場也開放玩家報名挑戰「單圈計時賽」，在活動期間內取得前三名成績的挑戰者，將可獲得「THRUSTMASTER方向盤」*2等大獎；而在週末兩天也分別邀請知名實況主「6tan」和「解婕翎」來場擔任「實況主競速挑戰」關主與玩家同樂，玩家朋友贏得比賽就能帶走「《跑車浪漫旅 7》特製T恤」*1。不論報名單圈計時賽或實況主競速挑戰皆有精美參加禮*1喔！ 此外，在活動現場拍照並完成上傳社交平台的任務，還有機會抽中PlayStation官方周邊等豐富獎項*2！就等你來親自感受、化身賽車手狂飆賽道的速度感！

會場示意圖(*以現場為準)

實況主競速挑戰關主「6tan」

實況主競速挑戰關主「解婕翎」

【遊戲概要】

探索你的賽車之道：無論你是競賽型車手、休閒型車手、車輛收藏家、改車專家、塗裝設計師，或者攝影高手，豐富多樣的遊戲模式保證令你驚豔不已，更包含深受粉絲愛戴的GT巡遊模式、街機模式與駕駛學校。

傳奇GT模擬模式強勢回歸：單人遊玩，透過買賣、調校車輛和比賽來推進遊戲，解鎖全新車

款與各項挑戰。正面交鋒的競速對決：在GT Sport模式磨練駕駛技術，用速度一較高下。

超過400種車款任挑任選：遊戲初期即可至「Brand Central」與「二手車經銷商」購買；眾多經典名車、頂級超跑的外觀和質感，在《跑車浪漫旅 7》都以無與倫比的精細程度重現。

90多條賽道等你來挑戰：包含GT系列史上的經典賽道在內，眾多賽道搭配動態變換的天候，讓你一邊飆速馳騁，一邊體驗每輛車各有千秋的操控感與駕乘感。

【活動概要】

名稱 PS5™、PS4™遊戲《跑車浪漫旅 7》上市慶祝體驗活動

地點 台北市信義區 香堤大道廣場

日期/時間/獎品

免費試玩/單圈計時賽*時間

3月4日(五) 17:30-20:00

3月5日(六) 13:00-21:00

3月6日(日) 12:30-19:30

免費試玩可獲得「《跑車浪漫旅》咖啡午茶組」*1

實況主競速挑戰 時間

3月5日(六) 14:00-15:00 關主：6tan

3月6日(日) 14:00-15:00 關主：解婕翎

優勝者：《跑車浪漫旅 7》特製T恤乙件

*「單圈計時賽」挑戰獎項*2 (成績統計期間為本活動期間) 第一名：THRUSTMASTER方向盤乙組

第二名：PULSE 3D 無線耳機組乙組第三名：《跑車浪漫旅 7》遊戲片乙片

備註：

*1 每日數量有限，送完為止。

*2 優勝者將於活動後通知並寄發獎品，依稅法規定，獎品價值若為新台幣$1,000以上，獎項所得將列入個人年度綜合所得稅申報，獎項金額超過新台幣20,000元者，本國籍人士需負擔10%之稅額；非中華民國境內居住之個人，不論獎項金額，需負擔20%之稅額。獲獎者有義務提供稅法上所需之個人資料及身分證正反面影本。並於領獎同時留下通訊地址，以利後續寄發扣繳憑單。

*3 中獎名單將於日後公佈於PlayStation_TW Facebook粉絲團

*活動進行細節如有任何變動，請以現場為準。

*本活動遵循「中央流行疫情指揮中心」公告之防疫措施，請配合測量體溫、清潔以及1922簡訊實聯制，始得參加活動。若因疫情升級而無法如期舉行，將於Facebook_TW粉絲團公布，敬請留意。

※內容有可能在未告知的狀況下進行變更。