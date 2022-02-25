印度外交部24日深夜發布新聞稿，表示印度總理莫迪已和俄國總統普丁通電話。在談話中，莫迪呼籲結束在烏克蘭的衝突事件，並喊話各方共同努力，回歸外交談判與對話。

聲明中指出，莫迪在談話中重申自己長期以來的信念，即俄國與北約之間的分歧只能透過誠實且真誠的對話加以解決。他還提到對於印度在烏克蘭公民，特別是學生的安危感到憂心。印度高度期望這些人能安全出境並返國。

普丁則向莫迪簡述目前烏克蘭的最新發展；印度聲明還指出，雙方元首同意官員與外交團隊，將持續針對熱門議題維持定期聯繫。

《印度斯坦》指出，由於印度與俄國有著特殊的關係，烏克蘭駐印度大使波里克哈（Igor Polikha）因此尋求新德里的介入。其表示，「我們呼籲莫迪總理立刻聯繫俄國總統普丁，以及我們的總統澤倫斯基」。

稍早，莫迪召開內閣安全會議，商討烏克蘭情勢與對印度可能影響，特別是油價是否因此波動。印媒指出，烏克蘭約有2.2萬名印度人，目前政府全力擬定緊急計畫，商討如何在烏克蘭關閉領空後將印度人撤出。

另一方面，美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國國務卿布林肯與印度外長蘇傑生也進進行通話。布林肯強調俄軍應立即停止攻擊並撤出烏克蘭，還呼籲國際夥伴做出強力的集體回應。他強調，俄國對烏克蘭主權與領土完整的攻擊，以違反了國際法。值此之際，國際社會聯合作出強有力的集體回應有其必要性。