台灣將在2025年面臨「超高齡社會」，而據國外研究與國內實務皆發現心智障礙者會比一般人還要提前退化20年，平均約45歲就開始退化，因此不斷上演「老人照顧老化兒」的窘境，甚至衍生出多起悲劇，第一社福針對部分年邁體衰的家長已無法負荷長照壓力，或服務對象的親屬亡故，導致無家可歸，提供｢全日型｣及｢夜間型｣等居住支持模式，協助服務對象在機構裡得到照顧。

第一社福照顧和訓練中重度心智障礙幼兒及成人已將邁入43年，每年服務超過1萬5000名心智障礙者及家庭，在2021年機構服務的心智障礙成人當中，約有17.9％的服務對象超過40歲，超過45％的父母超過60歲以上，更有21％的服務對象是單親家庭。

如患有重度自閉症的阿仁（化名），從小語言能力不佳，行為也很難控制。從12歲時開始接受第一社福的服務，迄今約達40年，現在已經是五十幾歲的中年人了，阿仁一直以來都和仁爸相依為命，但去年仁爸過世了，生命終了前將阿仁託付給值得信賴的監護人--第一基金會繼續照顧阿仁的日常生活。

藝人宋芸樺日前更特地前往第一社福辦理的博愛發展中心，陪伴童心寶貝一起製作精油皂，和老憨兒們進行親密互動，也懇切呼籲社會大眾捐款支持第一社福雙老家庭服務，一起成為第一社福的後盾。捐款可洽第一社福基金會官網。