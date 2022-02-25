俄國總統普丁下令攻打烏克蘭，全球股市慘遭血洗，但24日美股高低巨震千點、驚天逆轉收紅，才讓周五（25日）亞股有喘息機會。在俄烏爆發戰爭，金融市場動盪之際，投資人究竟要逃命還是危機入市？股神巴菲特曾表示，即使世界大戰他也不會賣股票，因為他相信，投資企業才是積累財富的最佳方式，並警告，戰爭期間千萬不要囤積現金、黃金或比特幣。

Market Insider報導，2014年俄羅斯也曾入侵烏克蘭的克里米亞，當時巴菲特受訪時表示，就算俄羅斯對烏克蘭開戰，他也不會拋售任何股票，如果股票下跌，反而是進場好機會，股市愈跌買的愈開心，他還強調，即使這場衝突升級為另一場冷戰或第三次世界大戰，他也不會套現。

巴菲特認為，一旦陷入一場重大戰爭，貨幣就會貶值，換句話說，戰爭期間千萬不要囤積現金。他解釋，美國股市在二戰期間不斷上漲走高，美國企業將會更值錢，而因為美元貶值，身上的現金也買不了那麼多東西。

巴菲特建議，不要在戰爭期間將股票換成現金、黃金或比特幣，擁有生產性資產將比擁有一張紙（現金）要好得多。