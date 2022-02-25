全球疫情使得供應鏈重組，倉儲需求明顯增加，不少傳統產業設置更高規格AI智慧型廠房以提升產能及儲貨備貨需求。食品業者不落人後，爭相搶地蓋起倉儲，無論是龍頭的統一(1216)也好，大成(1210)、卜蜂(1216)、佳格 (1227)及聯華食(1231)等都抱著錢準備蓋倉儲，提前搶占下一波的市場商機。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，這兩年除了因為生活型態改變創造指尖經濟商機外，供應鏈重組也使得製造業廠商有更多的擴廠及儲貨備貨需求，倉儲需求明顯躍進。她補充說明，倉儲物流近年已經發展到不只是一項投資產品，而是一門產業，因此她也認為在今年投資人對於倉儲物流的投資需求會更專業化及精緻化，例如生鮮食品對於物流倉及配送都有嚴格要求，為確保產品品質，投資人會著重在將冷鏈更臻完備。

統一砸下100億元在台南新市打造大型物流園區日前舉行動土典禮，樓地板面積達4.57萬坪，計畫在2024年完工營運。統一企業集團說，物流是生活產業中不可或缺之一環，新市物流園區只是計畫的第一案，未來全國北、中、南、高等地都將打造複合式大型物流園區。

卜蜂投資腳步不停，除了投資6.27億元的桃園龜山分切中心，今年將正式動工，將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切中心也將加入豬肉的分切業務。另外，台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，預計2022年9月量產。

聯華食在2020年年底時啟動55億元的擴廠計劃，聯華食舊廠區空間嚴重不足，新廠擴建會趁機把製造端進行整合將會更有效率，聯華食新的桃園觀音廠選址以靠近客戶為主，客戶中包括好市多、全聯、家樂福距離都很近，運送成本可望大幅縮減，另外，也會有全自動化的倉儲，降低倉儲的成本。

佳格也積極備地，參與由世邦魏理仕(CBRE)代理的大園區工業廠地標售案，基地面積達2700坪，不過最後卻鎩羽而歸。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，儘管北部工業區土地價格持續上漲，由實際成交量可看出桃園市仍然備受製造業者青睞。在優越的交通地理位置、產業群聚及人力資源充沛等條件下，預期2022年桃園工業地產交易動能將維持強勁，惟平均土地價格在基期已高的背景下，可能僅呈現小幅上升走勢。

商用不動產投資市場將延續2021年的復甦態勢，2022年的亞太區交易將持續增加，各類投資產品偏好程度排序為工業及倉儲物流、商辦、零售及旅館。尤其隨著企業主、投資者及承租戶越來越重視大樓的智慧設備、健康與節能減碳設計，多數投資人會將重點放在精華地段的舊樓重建，其次就是產業新興區域。