力挺烏克蘭 盧秀燕籲台灣應給予支持關懷 12:272022/02/25 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕指出，台灣身為國際成員一份子，應給予烏克蘭支持與關懷。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯入侵烏克蘭，台中市長盧秀燕25日在清水受訪指出，「我挺烏克蘭！」台灣身為國際成員一份子，應給予烏克蘭支持與關懷，甚至人道協助。 盧秀燕上午出席清水國中老舊校舍拆除重建動土典禮，關於俄羅斯入侵烏克蘭事件，她強調，「我挺烏克蘭！」戰爭無情、生靈塗炭，希望戰爭早日結束，台灣身為國際成員一份子，應要透過各種方法，如國際組織或相關單位挺烏克蘭，同時給予支持與關懷，甚至是人道協助。 烏克蘭「每分鐘都在惡化」 護士媽視訊在台女兒狂斷線 烏克蘭民宅被炸成廢墟 在台烏正妹痛心PO全黑圖發聲 #烏克蘭 #盧秀燕 #關懷 #俄羅斯 #國際組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄軍節節進逼 烏克蘭總統誓死留守基輔 11:472022/02/25 國際 無懼戰事 投信連18買尬外資 04:102022/02/25 產業特刊 「台灣和烏克蘭不同」 羅智強挖出蔡英文這8字網友炸鍋 09:012022/02/25 政治 俄烏開戰後普丁和他通話「坦率交談」 馬克宏籲：立即停止攻擊烏克蘭 07:472022/02/25 國際 俄國開戰烏克蘭死傷令人心痛 徐乃麟俄籍準媳婦尷尬回應了 08:492022/02/25 娛樂 烏克蘭總統：西方已經完全拋棄我們 所有人都害怕退縮 09:552022/02/25 兩岸 NBA》聯盟唯二烏克蘭球員齊發聲：親愛的同胞們撐住 09:562022/02/25 體育 俄軍攻進烏克蘭 聯合國：恐為本世紀最嚴重戰爭 04:102022/02/25 焦點要聞 烏克蘭總統澤倫斯基 從喜劇演員變悲劇主角 09:302022/02/25 國際 關懷高風險移工 新北勞工局今年首納賭債爭議 12:202022/02/25 生活 網傳「今日烏克蘭 明日台灣」 陳其邁：台灣與烏克蘭不同 11:402022/02/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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