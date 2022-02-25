俄羅斯入侵烏克蘭，台中市長盧秀燕25日在清水受訪指出，「我挺烏克蘭！」台灣身為國際成員一份子，應給予烏克蘭支持與關懷，甚至人道協助。

盧秀燕上午出席清水國中老舊校舍拆除重建動土典禮，關於俄羅斯入侵烏克蘭事件，她強調，「我挺烏克蘭！」戰爭無情、生靈塗炭，希望戰爭早日結束，台灣身為國際成員一份子，應要透過各種方法，如國際組織或相關單位挺烏克蘭，同時給予支持與關懷，甚至是人道協助。