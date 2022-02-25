俄羅斯昨天對烏克蘭發動軍事攻擊，大舉入侵首都基輔與不少重要地區，造成烽火連天的戰亂局面，而面對大規模襲擊，烏克蘭的成年男性恐怕都得做好準備上戰場，就連基輔市長也不例外，曾是前世界拳王的V.克利奇科(Vitali Klitschko)表示自己別無選擇，會為國家全力奮戰！

V.克利奇科是現任基輔市長，同時也是前職業拳擊手，今年50歲的他拿過三屆世界重量級拳王頭銜，2014年則當選市長一職。如今俄羅斯真的打過來，他坦率表示：「我相信烏克蘭、相信我的國家、我的人民，我沒有其他選擇，會為國家戰鬥。」

此外弟弟W.克利奇科(Wladimir Klitschko)也是前世界重量級統一拳王，月初就公開加入烏克蘭預備役，表示絕不會坐視國家陷入危機。他們也在戰爭爆發後發了一段影片說：「不允許烏克蘭發生這樣的事，不要讓歐洲和世界繼續陷入現在處境，團結讓我們強大，我們支持烏克蘭。」

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…



[📽️ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 24, 2022

運動員從軍上戰場在兩次世界大戰都有先例，1943年，美國職棒大聯盟棒球選手哈吉斯(Gil Hodges)離開棒球加入陸戰隊，在太平洋戰爭對抗日軍，表現英勇獲頒銅星勳章，他戰後返回大聯盟打到1963年退役，於1972年去世，今年入選棒球名人堂。當然，誰都不希望戰火持續燃燒！