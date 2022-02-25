53歲女星王馨平頂著星二代光環出道，身兼武打明星及歌手身分的她，演藝之路可以說是一帆風順，如今淡出演藝圈多年，在父親王羽安排下，嫁給金融業富商李家輝，成為豪門少奶奶，生活重心全在香港，近年不僅成為瑜伽老師，更考取教師資格開班授課，礙於疫情將教學影片放上個人YouTube頻道，也意外讓住家大廳風格曝光。

由於疫情持續延燒，王馨平眼見許多健身中心停止營業，便將教學影片放上個人YouTube頻道，讓所有人在家中看著影片便能自行練習，抗疫同時也能維持身心健康。影片中看到她雖然已經53歲，但身材仍保養得宜，穿著緊身衣也不見任何贅肉，加上一雙纖細修長的美腿，讓所有人看了直呼：「太不科學了」。

王馨平將瑜珈教學影片放上YouTube頻道，讓家中設計風格曝光。（linda_wong_xin_ping IG）

王馨平拍攝的瑜伽教學影片，意外讓家中大廳風格曝光，只見採用木質地板，牆上還掛著幾幅畫作，增添典雅的藝術氣息，另外擁有一整片落地窗，似乎能俯瞰整座城市的美景，整體不僅走簡約的風格，寬敞空間更給人一種舒適不會有壓迫感的氛圍，彷彿在裡頭就能追求到內心真正的平靜。