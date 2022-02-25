老師好辣！一名曾在個人工作室從事性交易賺外快的鄧姓有氧舞蹈女老師，第一次「加碼」在網路上PO出與男人性交30秒的露臉影片攬客，行為大膽豪放，可惜影片太過火辣，還沒吸引恩客上門，便引來警方注意，假扮尋芳客將她逮捕。台北地院審理後，依以網際網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，判處鄧女拘役40日。

2021年9月1日，想要教舞之外兼職賺點外快的鄧女，在於新北市新店住處上網，以暱稱在Twitter發布性交易的攬客廣告，更PO出她和身分不詳成年男子性交30秒的影片供人觀賞，並提供LINE暱稱和聯絡電話等方便尋芳客上門聯繫。

警方調查發現，鄧女已不是第一次在網路上用自己照片攬客，卻是第一次「下猛藥」PO上性愛影片企圖吸睛。員警假扮恩客與鄧女相約同年9月14日17時許，在台北市臨沂街鄧女個人工作室碰面，當場查獲廖姓和劉姓兩名男子與鄧女從事「半套」性交易

鄧女辯稱，Twitter上的30秒性愛影片中沒有露臉的男人是自己男友，還強調「只開放給好朋友們看」，但警方查出鄧女Twitter沒有限制閱覽，等同公開散布色情資訊，將她移送偵辦。北院認定鄧女在網路上張貼猥褻影像，影響社會善良風俗，判她拘役40日，得易科罰金4萬元。全案可上訴。