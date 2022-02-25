蔡英文總統（左三）今天出席成功大學「高性能國家級船艦試驗水槽」動土。（曹婷婷攝）

蔡英文總統今天出席成功大學「高性能國家級船艦試驗水槽」動土典禮。（曹婷婷攝）

蔡英文總統今天出席成大國家級船艦實驗水槽動土典禮。（曹婷婷攝）

蔡英文總統今天上午出席成功大學與海軍造船發展中心、台灣國際造船公司共同建置「高性能國家級船艦試驗水槽」動土典禮，蔡英文嚴厲譴責嚴正譴責俄羅斯破壞全球及區域穩定和平，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁，她說，台灣局勢與烏克蘭本質不同，有堅強信心維護台灣安全，請國人放心。

蔡英文針對俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，表達譴責，她說，這已經破壞區域穩定及全球和平，期盼各方盡速恢復和平對話，理性解決爭端，台灣作為國際社會一員，對於有助於和平解決爭議的努力，都願意參與，台灣也會加入國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

她說，台灣經濟基本面良好，主計處才再一次上修去年的經濟成長率，在全球供應鏈中，台灣產業更是關鍵力量，我們有強大的振興來因應各種變局，政府也會持續掌握國際情勢發展，因應各種變化，讓國內能源與物資供應、物價及股匯市能維持穩定，降低非理性因素影響，維繫總體經濟。

蔡英文說，台灣與烏克蘭不同，不僅因為台灣海峽天險及地緣戰略地位，且國軍防衛國土的意志及戰力也不斷提升，以及國家對區域安全高度關注及投入，因此，有堅強信心維護台灣安全，當然也要鞏固全民心防，加強防範認知作戰，避免境外勢力藉由烏克蘭變局操作製造恐慌假訊息，影響台灣社會民心士氣。

她說，國安跟國軍單位依然24小時堅守崗位，即時掌握台海情勢，隨時做好因應準備，確保國家安全，請國人放心。

蔡英文也提到，國艦國造士是台灣自主防衛的一環，國防自主就是展現台灣自我防衛決心的關鍵所在，今天參加「國家級船艦試驗水槽」動土，不只是台灣造船產業的重要時刻，未來也將成為國艦國造進步的最大動力。