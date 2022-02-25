封測廠南茂(8150)周四召開線上法說會，去年獲利50.59億元，年增113.7%，基本每股盈餘6.96元，較前年的3.26元大幅成長，並創下歷史新高紀錄。本土投顧法人預估，首季營收淡季不淡，EPS達1.38元，給予「買進」投資評等，目標價為60元。

南茂周五股價飆上52元漲停，新春新高價，突破所有短均，成交量近5.4萬張，較前一交易日暴增8倍。

南茂去年第四季營收因客戶年底庫存調整而較上季下滑，上季稼動率由去年第三季的85%下降至76%，使毛利率下滑至26.04%，仍優於預期，業外受惠於上海宏茂微電子獲利貢獻增加，上季獲利14.17億元，季增1.33%、年增106.51%，EPS為1.95元。累積2021年營收274億元，年增19.07%，稅後淨利50.59億元，年增113.69%，EPS為6.96元，全年營收及獲利均創歷史新高。

今年首季進入傳統淡季，記憶體近期因西安封城客戶轉單，加上Flash亦有急單需求，使得記憶體今年第一季營收估季成長、呈現淡季不淡：DDIC方面，因為淡季加上測試機台交期拉長，使得產能增加有限，預估DDIC首季營收將季減，整體公司第一季營收預估季減低個位數，法人預估第一季營收66.49億元，季減2.1%、年增2.84%，稅後淨利10.06億元，季減29.01%、年增4.92%，EPS達1.38元。

展望2022年，預期記憶體及DDIC業務均成長，DDIC方面，TDDI、OLED於手機滲透率增加，另外隨車載面板滲透率提升，均使高階測試產能供不應求，南茂在價格上具議價權；記憶體業務方面，受惠於客戶急單、轉單需求，搭配第二季記憶體需求重啟，記憶體營收可望持續成長。公司轉投資之上海宏茂微電子受惠於半導體後段需求強勁，預估將持續挹注。本業及業外均正向，本土法人預估南茂2022年營收295.72億元，年增7.93%，毛利率24.98%，稅後淨利48.69億元，年減3.75%，EPS達6.70元。

法人總結，南茂上季獲利創近年新高，獲利優於預期，雖然市場仍擔憂DDIC不確定性及及記憶體庫存調整，不過預期DDIC高階測試需求強勁，今明年仍將供不應求，而記憶體受惠於客戶轉單效應，全年營收預期將持續成長，業外在上海宏茂微體質調整完畢將穩健貢獻獲利下，預期南茂獲利仍將維持高水準，現在本益比偏低。南茂將配發4.3元現金股利，目前殖利率9.1%，下檔風險有限，法人參考2022年EPS給予9倍本益比，目標價60元，投資建議買進。