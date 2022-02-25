台達電(2308)將於下午舉行法說會，台達電110年稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，歐系、美系及日系外資在法說會前發布最新報告，分別給予「中立」、「建議買進」及「優於大盤表現」評等，受到外資賣壓影響，台達電今天盤中股價逆勢走跌，失守250元關卡。

2021年電子產業鏈飽受塞港、IC缺料之苦，台達電110年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元。

歐系、美系及日系外資在法說會前發布最新報告，其中歐系外資給予「中立」評等，目標價250元；美系外資給予「建議買進」評等，目標價為325元，日系外資則給予「優於大盤表現」評等，目標價290元。

近來國際股市受到高通膨及俄羅斯、烏克蘭危機震盪劇烈，外資自2月8日起天天賣超台達電，致使台達電股價跌跌不休，今天盤中股價走跌，失守250元關卡，創下2021年10月28日以來新低。