台新金（2887）旗下台新投顧總經理李鎮宇，升任台新金控首席經濟學家。李鎮宇自2015年至今升任台新投顧總經理，期間歷經中美貿易戰，新冠疫情以及全球塞港供應鏈斷鏈和今年的烏俄開戰地緣政治等不確定因素，李鎮宇都帶領投顧研究團隊進行各項情境分析，以及應對方案，精準及穩健的投資風格獲得金控高層信賴。

李鎮宇為威斯康辛大學麥迪遜旗艦分校經濟學博士，專精於科技產業與美國反托拉斯法，產業經濟和策略研究，科技產業財務評價及國際經濟與金融。

對於2022年的台股，李鎮宇認為，台股最重要的投資機會，將環繞在整個大半導體族群，以及向上下游延伸的供應鏈上，定調2022年台股投資主軸為「半導體日不落」。

不論從整個科技景氣循環，新應用帶來的半導體基本面質變，資金面的調整，長線台灣半導體產業仍大有可為。本波景氣循環將會是美國1991年之後的第四波科技創新帶動的景氣循環。這一次受惠於5G高速傳輸/AI的興起，預期科技載體將會逆轉。前三次科技創新的科技載體是越來越小（電腦轉向筆記型電腦，再轉向手機）。但本次受限於AI算力與5G傳輸的高耗能，最有可能成為本次科技創新的新興載體將會是電動車與元宇宙的眼鏡。這些新的科技載體對於半導體的需求，只有更多不會更少。