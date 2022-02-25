台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛(1584)2021年度財務報告書。2021年營收為新台幣11.09億元，年增約40.8%，營業毛利1.05億元，年增76.41%，營業利益0.14億元，年增230.35%，稅後淨利0.54億元，年增62.24%，每股稅後盈餘(EPS)升至0.46元，獲利大幅成長，並突破近6年來新高。公司擬配息0.2元，是近10年第一次配發股息。以周四收盤價17.5元計算，現金殖利率1.14%。

外資已連8日買超逾500張，精剛周五股價開高走高，一度走揚3.4%至18.1元，目前漲幅逾2%，拚穩5日線。

精剛受惠於歐洲地區的油氣、能源與化工產業需求激增，帶動鎳基產品外銷量，使得精剛2021年度營收穩穩站上11億元，EPS 0.46元更突破近6年來新高，在預期營運可望持續好轉下，董事會決議通過配發現金股利每股新台幣0.2元，是近10年第一次配發股息。公司並於5月26日召開111年股東常會，地點位於台南市柳營區工一路15號(公司1F會議室)。

由於市場對高階合金產業發展需求持續成長，看準市場需求，精剛決定擴大產能滿足市場需求，不僅可提升產品競爭力，同時還可降低生產成本、提升利潤。因此董事會決議通過購置鈦熔煉廠並向榮剛(5009)租賃鍛造廠廠房及設備案，來提升鈦合金鑄錠真空冶煉能量強化取得鈦錠來源，降低對於外購料之依存度及控制成本，並祈透過獨立而完整之一條龍製程，能夠在產品交期及品質的掌控度上追求卓越，更上一層樓。