交通部前部長林佳龍今日到新北議會參加民進黨團幹部交接時，表態不選新北市長，不過他受訪與致詞時，多次強調自己擔任交通部長任內時，在新北推動的基隆捷運、五泰輕軌、林口、五股交流道等政績；侯友宜之後致詞，同樣細數自己上任3年政績，一場民進黨團幹部交接，成為兩人政績發表會。

林佳龍說，今天來是受到好朋友黨團新任總召陳啟能邀請，他要來恭喜新北，他在交通部長任內推動的軌道建設都有重大突破，包括環狀線、基隆捷運、五泰輕軌，另外許多公共路網也陸續打通瓶頸，如林口、五股交流道等等，證明建設是不分黨派。

林佳龍說，他在擔任部長期間，其實有很多高人指點，陳啟能等許多地方議員就是他很重要的顧問，地方議員認為可行，市府積極爭取，那八成就沒有錯。

林佳龍指出，當初的基隆捷運從原本與台鐵共構想法，到現在成為到大台北捷運路網串連雙北，2022年他特別跟侯市長、柯市長有過討論，雖然柯市長有很多意見，但還是一起出席記者會，現在繞了一圈，回到原來的案子。

林佳龍說，基隆捷運一次解套所有問題，不僅解決基隆輕軌問題 ，解決新北在汐止塞車，汐東線可以連結到東湖，也能解決柯市長問題，汐止民生線不知道要不要做，汐東線先行是很有創意的解決方案。