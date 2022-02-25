便秘問題會因性別而有所不同嗎？營養師Lena先前在IG指出，每周排便若少於3次，或是大便時必須非常用力，且排出的糞便又乾又硬，這就是有便秘問題，而且相較於男性，女性更容易便秘，對此她分享如何改善排便不順的問題，還有女性容易便秘的4因素。

營養師Lena提到，腸道是身體重要的器官之一，假若出現便秘問題，不只會降低代謝速度，還會影響生活心情，嚴重還可能衍生腸道相關疾病，因此平時要養成規律的排便習慣，能幫助減重及改善好氣色，另外，食物的攝取也很重要。

若想改善便秘問題，要多吃「膳食纖維」，例如全穀麥片、地瓜葉或芭樂等，能夠幫助腸道蠕動、改善腸道菌叢，根據衛福部建議，每天應攝取25至35公克的膳食纖維，另外，每天飲水量要充足，平常若只吃纖維卻未喝水，依舊會出現便秘問題，建議一天補充2000毫升的水，才能滋潤腸道、預防乾硬糞便。

除此之外，也要增加運動量，多做腹部或下半身運動，能增腹部肌肉外，還可增加腸道蠕動的速度，最後是要避免喝茶或飲料，因為茶中的咖啡因有利尿作用，而且丹寧酸會降低腸道蠕動，導致排便不順，建議有便秘問題的人要少喝茶。

而女性容易便秘的原因，第一是受「雌激素」影響，在經期前或排卵期較易便秘，且經前期間會增加排便頻率；第二「肌肉力量不足」，女性可能因停經、生產過程，導致骨盆腔肌肉不協調，使排便力量變弱，且多數女性腹部肌肉少，排便時力量不足；第三「運動量低」，普遍女性活動力較低，導致腸道蠕動較慢；第四「喝水量少」，由於女性在外如廁不方便，因此有些人會降低喝水量，以此減少上廁所的頻率，導致便秘問題產生。