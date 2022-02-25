民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄與周春米角逐民進黨屏東縣長初選，競爭白熱化，民進黨中常會日前決議，九合一初選，選對會成員如總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人，屬於「公共財」，初選參選人不得將他們用在看板或文宣。鍾佳濱今舉行記者會，向民進黨選對會提出屏東縣長初選政見發表會以電視辯論進行，並簽下同意書，邀請兩名對手共同針對政見進行電視辯論。

屏東縣長初選競爭激烈，各參選人紛紛掛出與蔡總統或賴副總統合照，鍾佳濱日前更發表獲得賴清德親筆簽名推薦，但民進黨中常會日前決議，初選參選人不得將蔡總統、賴副總統等選對會成員，作為文宣及看板。

對此，鍾佳濱今日舉行記者會表示，他獲得賴清德首肯跟親筆簽名推薦，都是賴清德擔任選對會成員以前的事情，因此已經將先前印製的看板、選舉小物向黨中央報備，相關內容符合目前中常會的要求。

鍾佳濱表示，民進黨中常會除了處理初選表面的亂象外，更應指導候選人進行實際的政見與政策討論，希望選對會召集人林錫耀接受提議，以屏東縣長初選為首例舉行電視政見辯論，讓初選回歸到公共政策的討論。

莊瑞雄先前喊出屏東要超越高雄的口號，因此，鍾佳濱指名要邀請高雄市長陳其邁擔任提問人，希望透過電視辯論暢談政見，讓初選回歸到公共政策的討論。