彰化臺鐵宿舍群於1922年與縣定古蹟彰化扇形車庫同年誕生至今已100年，除了保留時代建築，也林木森森，閒置後一直以鐵籬包圍，彰化市公所投入綠美化，25日舉辦動土典禮，宣布6月推倒鐵幕，開放自由來休憩。（吳敏菁攝）

彰化臺鐵宿舍群於1922年與縣定古蹟彰化扇形車庫同年誕生至今已100年，除了保留時代建築，也林木森森，閒置後一直以鐵籬包圍，彰化市公所投入綠美化，25日舉辦動土典禮，宣布6月推倒鐵幕，開放自由來休憩。（吳敏菁攝）

彰化臺鐵宿舍群於1922年與縣定古蹟彰化扇形車庫同年誕生至今已100年，除了保留時代建築，也林木森森，閒置後一直以鐵籬包圍，彰化市公所投入綠美化，25日舉辦動土典禮，宣布6月推倒鐵幕，開放自由來休憩。（吳敏菁攝）

彰化市公所租下台鐵宿舍群內3棟「洞洞屋」，已發包委託製作修復計畫書，包含測繪結構圖等，爭取修復工程經費。（吳敏菁攝）

扇形車庫被期待是彰化觀光火車頭，周邊臺鐵宿舍群荒廢幾十年，鐵幕包圍總算有所突破了，彰化市公所斥資350萬元，加上台鐵工務段補助500萬元，將推倒圍牆打造開放公園，25日動土，彰化市長林世賢指出，整區建築群落修繕至少得15億元，希望文化部直接進來主政，經費一次到位。

彰化臺鐵宿舍群於1922年與縣定古蹟彰化扇形車庫同年誕生至今已100年，除了保留時代建築，也林木森森，目前座落約50棟建築，其中6棟登錄為彰化縣歷史建築，2018年全區登錄為文化景觀，是彰化鐵道觀光軸線最完整的腹地及最後一塊拼圖。

林世賢指出，鐵宿舍群全區修復刻不容緩，但工程非常龐大，預估15億元，非地方政府能夠負擔，但把這片都市叢裡保留的「綠色之肺」，開放作為休閒公園，提升觀光價值等，不能再等，公所先著手第一期綠美化改善工程，面積約850平方公尺。今天動土，副議長許原龍、前市長邱建富等嘉賓雲集，一起串氣和老宿舍群的回憶。

林世賢表示，預計6月就會推倒鐵籬，開放給民眾休憩，將遵循都市計畫綠地、公園發展及保護文化資產原則，運用減法設計理念，規劃不同屬性廣場，栽植四季植栽。

此外，彰化市公所也著手執行規劃第二期及第三期的修復再利用，與臺鐵局合作辦理導覽指標與時光圍籬工程。

林世賢呼籲中央聽到地方的心聲，公所也沒有放棄努力，租下台鐵宿舍群內3棟「洞洞屋」，已發包委託製作修復計畫書，包含測繪結構圖等，爭取修復工程經費，希望逐步開放舊宿舍群，串起彰化鐵道觀光新軸線。