俄羅斯昨(24日)宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早證實，自俄國24日入侵以來，已造成137名人死亡、316名人受傷，許多國家也紛紛跳出譴責或制裁俄羅斯。61歲奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）今(25日)傳出人在戰地烏克蘭，宣布將在當地拍紀錄片，紀錄俄國開戰的真相和過程。

針對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下令開戰的行為，美國總統拜登（Joe Biden）稍早表示：「普丁是侵略者，普丁選擇開戰，他和他的國家要承受後果」，並祭出首波制裁，包括俄羅斯的兩家銀行、主權債券等，將凍結其資產、禁止與美國人從事商業交易、限制美元，之後他又點名更多俄羅斯銀行和普丁的親信，揚言將進行第二波制裁，並凍結這些人士在美國的所有資產。

西恩潘現身烏克蘭總統府記者會。（圖／達志影像）

西恩潘將在烏克蘭拍紀錄片。（圖／達志影像）

烏克蘭總統澤倫斯基則對於其他國家「畏懼」支持烏克蘭加入北約開炮，指出：「他們都說和我們同在，但他們還沒有準備好讓我們與他們結盟」，透露目前只能獨自保衛自己的國家，「但我們不怕，我們無所畏懼」。而長年致力於人道關懷、提倡反戰思想的西恩潘在當地時間24日被拍到現身烏克蘭總統府的記者會，當局表示，西恩潘這次造訪是為了拍紀錄片，留給全球俄羅斯侵略烏克蘭的真實紀錄。

西恩潘深入烏克蘭，打算拍紀錄片紀錄俄烏衝突。（圖／達志影像）

西恩潘早在去年11月就曾與烏克蘭軍隊談話，這回戰事爆發，西恩潘更挺身而出，宣布將在當地拍紀錄片，將俄羅斯的暴行一一收錄，未來向全球公開，對此，烏克蘭政府相當感謝西恩潘的雪中送炭，感謝他「勇敢且正直的行為」，消息一出也引發話題。