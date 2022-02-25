俄烏黑天鵝干擾，加上打房、連假影響，二月中古屋市場交易量縮，台灣房屋集團今（25）日統計內部成交行情，觀察2022年2月價量變化，七都交易量對1月跌9.8％，價小漲1.3％，不過和去年同期相較，交易量年減3.8％，價年增9.5％。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，打房政策發威，買方觀望心態漸濃，加上春節假期工作日短，房市交易降溫，市場也進入「價量盤整期」，而現在國際局勢緊張，股市和經濟都受到波動，也會間接牽連到後續的購屋意願和預算，為房市交易量投下變化球，預計至少要進入第二季才會逐漸明朗。

台灣房屋趨勢中心協理江怡慧表示，2月因春節長假再碰上疫情影響，明顯反應出交易量減少，不過今年前兩個月的交易狀況和去年來看仍屬小增，自住需求支撐，房價依舊「高高在上」，預售屋房價不斷攀新高，帶動中古屋房價亦穩定成長，因此，2月桃竹房市呈「價增量減」格局。