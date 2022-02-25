一名胡姓工人前年5月在新店山區工寮與交情深厚的何姓同事酒後「鬥嘴鼓」，一氣之下氣拿木棍猛打何男手腳2、30下，不料隔天睡醒竟發現何男已沒了呼吸心跳。事後法醫解剖證實，何男死因為手腳瘀傷造成的橫紋肌溶解，胡男則對失手打死好友深感懊悔，台北地院考量胡男犯後自首且盡力賠償家屬表達悔意，依傷害致死罪輕判3年10月徒刑，全案可上訴。

判決指出，胡男與死者長期跟著固定的工頭在外做粗工，兩人感情很好，經常打打鬧鬧，事發當天兩人亂棒打完後立刻和好，胡男還把工寮床位讓給何男休息，沒想到卻發生不幸。同事們供稱，當天兩人在工寮內酒後又吵了起來，死者拿起菜刀作勢攻擊，胡男便用木棍把菜刀打落在地，並朝何男手腳一陣亂打了約2、30下。

兩人邊打邊追逐，從房間追到客廳，直到一名林姓同事出言相勸才住手，此時死者表示身體不舒服，胡男上前扶死者回房休息，由於胡男床位離客廳比較近，還好意將自己床位讓給死者躺下休息，隔天上工前，卻發現死者已昏迷不省人事，送醫急救仍不治。

胡男懊悔表示，絕對沒有殺害何男之意，對於只棒打手腳就害死好友感到不可置信。經法醫解剖發現，何男確實僅有手腳遭木棍毆打痕跡，但因心臟不好，手腳被打到嚴重瘀青引發橫紋肌溶解症，間接導致死亡。法官據此判定，胡男無殺人犯意，但其傷害與死者死亡有因果關係，且打掉菜刀後仍持續攻擊死者已防衛過當，諒其自首並已對家屬進行部分賠償，因此予以輕判。