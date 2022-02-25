基隆市長選戰年底登場，今有媒體民調指出，國民黨若派前立委謝國樑和立委蔡適應對決，將獲得40.4％選民支持，與對手僅差0.1個百分點，若加入民眾黨立委邱臣遠形成「三腳督」，則會以39.5％超越蔡適應的38.7％。對此，謝國樑坦言此趨勢和內部所做的民調很接近，他將非常努力，共同團結打贏選戰。

有媒體民調顯示，謝國樑與蔡適應進行藍綠對決的結果，為謝國樑40.4％、蔡適應40.5％，支持度在伯仲之間，若邱臣遠加入戰局，邱臣遠將取得3.5％，謝支持度將減少0.9％至39.5％，蔡支持度則下滑1.8％至38.7％，邱的加入使藍綠雙方支持度差距增加為0.8％。

媒體民調分析，藍綠白對戰組合時，蔡在20至29歲﹑30至39歲族群的支持度中分別都有降低一些，降低的幅度比謝國樑來得多，研判應是謝國樑在「三腳督」中能超車領先的原因。

對此，謝國樑表示，自己也是上午才知道這件事，他認為這份民調趨勢上跟內部之前做的比較接近，但跟前幾天發布的「未來民調」落差就很大。不過，他坦言國民黨現在氣勢很低迷，民進黨在中央地方執政部分，氣勢、外表看起來都很強大。

不過，謝國樑說，民進黨執政其實民眾有很多不滿意的地方，所以公投才會呈現出基隆能夠領先1萬6000票，但他坦言這場選舉中，蔡委員實力也很堅強，預估是場很激烈的選舉，「我們要很非常努力，共同團結打贏選戰。」