烏克蘭禁止數位現金轉帳 加密貨幣變熱門 12:592022/02/25 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC報導，烏克蘭實施全國戒嚴，央行下令暫停外匯市場交易、禁止數位現金轉帳等最新措施，這使得一些烏克蘭人民轉向使用加密貨幣。 在烏克蘭頗受歡迎的加密貨幣交易商Kuna指出，國內買家願意支付溢價買進泰達（Tether）的USDT穩定幣，此幣價格釘住美元。 Kuna創辦人Michael Chobanian受訪時說：「我們不信任政府，不信任銀行系統，不信任當地貨幣，除了加密貨幣，多數人除了加密貨幣別無選擇。」 俄軍攻進烏克蘭 聯合國：恐為本世紀最嚴重戰爭 台英數位醫療線上交流 熱絡 #全國 #烏克蘭 #加密貨幣 #不信任 #數位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網傳「今日烏克蘭 明日台灣」 陳其邁：台灣與烏克蘭不同 11:402022/02/25 政治 俄國開戰烏克蘭死傷令人心痛 徐乃麟俄籍準媳婦尷尬回應了 08:492022/02/25 娛樂 力挺烏克蘭 盧秀燕籲台灣應給予支持關懷 12:272022/02/25 政治 烏克蘭總統澤倫斯基 從喜劇演員變悲劇主角 09:302022/02/25 國際 烏克蘭民宅被炸成廢墟 在台烏正妹痛心PO全黑圖發聲 08:072022/02/25 娛樂 歐洲學者：陸在烏克蘭問題爭平衡 支持俄羅斯但不損自身利益 09:072022/02/25 兩岸 美聯手G7 將對俄祭更嚴厲制裁 04:102022/02/25 焦點要聞 烏克蘭「每分鐘都在惡化」 護士媽視訊在台女兒狂斷線 07:532022/02/25 生活 縮短城鄉落差 台南設數位學習推動辦公室 04:102022/02/25 地方新聞 烏克蘭遭俄入侵 律師揭給台灣人這些啟示 10:262022/02/25 政治 「台灣和烏克蘭不同」 羅智強挖出蔡英文這8字網友炸鍋 09:012022/02/25 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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