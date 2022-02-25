CNBC報導，烏克蘭實施全國戒嚴，央行下令暫停外匯市場交易、禁止數位現金轉帳等最新措施，這使得一些烏克蘭人民轉向使用加密貨幣。

在烏克蘭頗受歡迎的加密貨幣交易商Kuna指出，國內買家願意支付溢價買進泰達（Tether）的USDT穩定幣，此幣價格釘住美元。

Kuna創辦人Michael Chobanian受訪時說：「我們不信任政府，不信任銀行系統，不信任當地貨幣，除了加密貨幣，多數人除了加密貨幣別無選擇。」