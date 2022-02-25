俄羅斯大軍攻進烏克蘭，中國大陸宣布從烏克蘭撤僑。據中國大陸使館發布的通知，持台胞證的台灣人也可登記搭乘包機。外交部對此表示，已安排一輛撤僑巴士以陸路方式載運13名國人及配偶；對於中國駐烏克蘭大使館公告將安排載送包含我國人在內的撤僑專機離烏，再次證明中國政府藉烏克蘭國難，操弄政治宣傳及惡意散佈錯假訊息，企圖詆毀我國政府形象及貶損外交部保僑護僑的努力，徒增我國政府與人民的反感。

外交部表示，根據我國駐俄羅斯代表處及駐波蘭代表處掌握的最新情形，駐俄羅斯代表處已於台北時間2月24日晚間10時，安排一輛撤僑巴士以陸路方式，自烏克蘭首都基輔啟程，將13名有意願撤離的國人及配偶，載往至烏克蘭西部城市利維夫，目前該輛專車在前往西烏公路上，有車流壅塞情形。

外交部進一步表示，另有5名國人經駐處持續聯繫後，計畫在途中加入該輛撤離巴士，共計將有18人同車撤往烏克蘭西邊較安全地區。我國駐波蘭代表處已做好準備，派員前往烏、波邊境等候，屆時協助處理進入波蘭國境事宜。

外交部指出，減計已自行離開烏克蘭國境的10位國人，目前在烏克蘭境內經統計共有33人（向西撤離者有18人、西烏有2人、另滯留基輔等其他地區有13人）。自烏克蘭動盪情勢加劇後，外交部自2月25日起陸續接獲旅烏國人在台家屬的聯繫通報，外交部均已轉知駐處即刻聯繫瞭解國人確保其安全狀況。外交部在俄烏戰事爆發前已8度發布旅遊警示，不斷呼籲在烏國人儘速離開烏克蘭，或前往西烏地區避難。

外交部已責成我國兩駐處持續與撤往西烏地區及仍滯留在烏克蘭的僑民保持密切聯繫，在尊重他們的意願及需求下，協助撤離並提供所需的協助，確保國人安全。外交部再度籲請我國國人避免前往烏克蘭，所有仍在烏克蘭境內的國人應儘速離境、或至少先前往西烏地區避險，以免遭受戰火波及。