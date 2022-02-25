雲林縣古坑鄉樟湖通往草嶺的重要聯絡道路縣道149甲線，因1999年921大地震中斷無法通行，迄今已22年，民眾須繞行南投縣才能抵達草嶺，雲林縣政府經過3年多整建，25日宣布149甲線正式通車，當地民眾開心表示「終於可以走雲林自己的路到草嶺了」。

草嶺是雲林山區最受歡迎的景點之一，但主要聯外道路149甲線因921大地震中斷後，以往人車眾多的風景區因而沒落，雲林縣政府為重現草嶺風華，特別規畫「草嶺風華再現3部曲」，首部曲開放大巴士上草嶺、2部曲149甲線恢復通行、3部曲爭取興建跨清水溪橋梁。

雲林縣長張麗善25日主持「149甲線通車典禮」，村民們與各界來賓聚集在草嶺1號明隧道處，慶祝這睽違22年的重大地方建設，大家並以健走的方式進行巡禮，希望149甲線帶來大量觀光遊客，讓五元兩角、木馬古道、雲嶺之丘、杉林步道等草嶺風景區景點再現人潮。

張麗善表示，為健全交通路網，提振觀光能量，縣道149甲線的復建是縣府首要工作之一，如今149甲線恢復通行，5座明隧道讓遊客不用再擔心落石，未來將持續爭取跨清水溪大橋工程，藉由截彎取直讓交通網絡更為便捷。

草嶺村長陳兵通感慨，經過22年又5個月，149甲線終於完成復建，村民們都非常開心，不僅方便遊客造訪，也讓村民的進出更便捷。石壁文化協會理事長陳德銘說，原本到草嶺要繞經南投縣，大型車須多花20分鐘以上，小型至少要多10分鐘，149甲線通車後村民都很高興「能走雲林自己的路了」。