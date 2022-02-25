副總統賴清德提到台南三井OUTLET開幕代表台南市與日本關係更緊密。（程炳璋攝）

台南三井OUTLET開幕，門外已擠滿等候進場的民眾。（程炳璋攝）

台南市首座OUTLET商場25日開幕，副總統賴清德出席談當年牽線日商開店過程，稱讚台南與日本關係更緊密，透過生活機能提升，國家級建設進場，高鐵與南科特定區將成台南雙引擎，「台南將是世界的台南」。

台南三井OUTLET開幕成台南市民近日生活話題，賴清德參加開幕時大談當年擔任台南市長時，牽線三井董事長下町一郎到台南開店過程，除了稱台南市每年高達2000萬遊客，也是全台與日本關係最友好的城市。

賴清德舉最近藝人賈靜雯與陶晶瑩到台南遊玩後，公開稱讚台南好生活為例，認為台南市近年的觀光產業已有成果，能夠吸引更多的觀光客與商務客。

他說，日本客是台南市最多的外國觀光客，台南市許多食衣住行文化都深受日本影響，日式購物商場進駐，代表台南與日本關係更進步，未來商務、半導體、觀光產業發展都可與日方加深合作。

賴清德提到22日剛出席永康維冠大樓重建的出雲居落成典禮，接著見到三井OUTLET開幕，代表台南走出過去悲傷，迎向繁榮發展。他稱南科與高鐵兩個特定區將成台南市的雙引擎，前者有台積電設廠，吸引眾多國際協力廠商聚集，「未來的台南不僅是台灣的台南，而是世界的台南」。後者將設中研院南部院區、智慧綠能科學城與大台南會展中心，地方發展會像骨牌效應般一塊推一塊，前景可預期。

台南市25日同時有總統與副總統出席公開行程，賴清德認為，正副總統同時出現在台南，代表這裡的發展獲得國家級的重視與支持。