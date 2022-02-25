大陸網紅周揚青曾與羅志祥穩定交往，一度傳喜事近，最終卻鬧得不歡而散，時間過得很快，兩人分開至今已經2年了，羅志祥返回台灣積極尋找復出的機會，周揚青則是在分手後更紅，成了半個藝人，她私下經常透過社群跟粉絲分享生活點滴，近期突然曬出海量跟某個帥哥的同框照，照片中互動都相當親暱甜蜜，網友不禁驚喜，猜測周揚青終於擁抱新戀情。

周揚青與「亞洲舞王」羅志祥交往，從不公開走到公開，戀情長達9年時間，直到她痛斬彼此緣分，「毀滅式分手」揭露昔日的親密愛人，被她發現慣性劈腿、多人運動等渣男行為，周揚青的勇敢深受外界讚賞，直率個性也很討人喜歡，與羅志祥分開後反倒事業發展得更好，不僅一直以來的服飾事業越做越大，還開創美妝品牌，甚至成為多檔真人秀主角，生活過得充實。

周揚青親自釋疑，跟帥網紅「莫非萬里」是合作拍服飾新款，並非談戀愛。(取材自周揚青微博)

而比起事業，周揚青恢復單身後始，終沒有一個定下來的伴，但她近期在微博官方帳號及私人帳號都分享了大量甜蜜同框照，跟一名高挑的帥哥或牽手或搭肩，甚至深深躺進對方的懷中，彼此靠得很近，臉上也露出開心的美麗笑容，今天一早還曬出一段花絮短片，甜呼：「給你們看段粉紅泡泡視頻」。

如此海量的甜密同框照，讓網友們看得是又驚又喜，還認出了男方身分，是大陸知名網紅「莫非萬里」，覺得兩人看起來超配，粉絲不禁好奇詢問：「這是公開了嗎？」，但很可惜，周揚青表示：「這是拍新款而已」，跟對方僅是商業合作，並沒有談戀愛，但坦言這次合作，是她久違笑得最多的一次，真的很開心。