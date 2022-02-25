為了讓高雄市偏鄉那瑪夏區居媽咪樂健康科技有限公司今日贈1輛「照顧服務專車」予高雄市政府，用實際行動，傳達對偏鄉社會福利的支持，落實「讓社會更好」的企業社會責任，市長陳其邁出席捐贈儀式代表受贈，感謝董事長龍耀宗對高雄社會福利的支持。（林雅惠攝）

為了讓高雄市偏鄉那瑪夏區居民能有更便利服務，媽咪樂健康科技有限公司今日贈1輛「照顧服務專車」予高雄市政府，用實際行動，傳達對偏鄉社會福利的支持，落實「讓社會更好」的企業社會責任；市長陳其邁出席捐贈儀式代表受贈，感謝董事長龍耀宗對高雄社會福利的支持，並表示該專車將由那瑪夏區公所統籌運用，協助地方民眾需求使用。

高雄起家的媽咪樂公司，董事長龍耀宗熱心公益，支持高雄市推展社會福利不遺餘力，自2016年起積極參與社會公益活動，陸續捐贈保護救援服務專車及社會福利服務專車，且每年認購身心障礙團體中秋節禮品，這次知悉那瑪夏區的需求，立即在最短的時間內處理捐車事宜，希望偏區長輩能盡早獲得便利且貼心的服務。

市長陳其邁對於龍耀宗對高雄社會福利的支持表達感謝，表示該專車將由那瑪夏區公所統籌運用，協助文健站長輩參加健康促進、社會參與、共餐，提供關懷訪視等服務及一些特殊醫療需求接駁服務，讓長輩多多外出，參與活動延緩老化。

陳其邁表示，市府各局處皆會盡力提供更好的服務，尤其在長者的服務方面，目前結合社會住宅規劃銀髮家園，另積極布建社區照顧關懷據點，已經布建460處，年底前以520處為目標。

此外，還有老人健保保費自付額補助、敬老卡免費搭乘公車船、機構安置補助、中低收入老人特別照顧津貼、長青學苑等多元服務，但相關社會福利推動仍有賴民間資源的協助，期盼更多企業、機構及民間團體共同支持高雄市老人福利工作，公私協力送愛到每一個角落。