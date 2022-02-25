俄羅斯24日對烏克蘭發動軍事攻擊，隨著空襲一波波，外媒報導烏克蘭目前已至少有10座城市淪陷。究竟西方國家如何處理這場危機，備受各界注目。前立法委員郭正亮今(25日)在網路節目中指出，這大概超乎所有人預料之外，我們都低估普丁的雄心(野心)，因為他的野心如此巨大就會產生幾個難局。

郭正亮今在Yahoo TV節目「風向龍鳳配」中談到，他認為普丁出招有分A、B、C階段，「坦白講發展到了C階段，是超乎我的預料之外」，A階段就是邊境兵力，也就是在白俄羅斯、克里米亞附近的俄羅斯兵力有13萬人，用壓力要逼人民自己改變立場，那顯然沒有效，所以後來就閃電越境，就宣布要對烏東2個共和國簽互助條約等，我認為這是B階段，意思就是說在A階段，烏克蘭總統澤倫斯基主觀上不願讓步，所以普丁只好進入B階段「製造籌碼」，也就是進入烏東2共和國承認獨立，「可是沒有想到B階段只持續一天，就進入C階段，這大概超乎所有人預料之外」。

至於普丁的行動是原本就鋪陳好的？郭正亮表示，「因為時間差不到一天，我當然會理解成他(普丁)本來就鋪陳好，我們都低估他的雄心(野心)，因為他的野心如此巨大就會產生幾個難局，像是普丁有對行動公布他的想法，事實上俄羅斯官方曾公布2個談判要求，這兩個更麻煩，第一個是烏克蘭要中立、第二個是歐美要退回1997年的駐軍狀態」。

郭正亮說，我跟你講這就是普丁要拉高籌碼，等於他對1991年蘇聯瓦解之後的北約或整個進程表達完全憤怒，可以看到他原始動機基於這個，就是30年來的憤怒總爆發就提出2訴求，當然事實上做不到，可是他要盡量爭取目標，就會進一步做動作。