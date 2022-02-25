台灣最美的風景是人！新冠疫情期間，許多第一線醫護人員投入防疫工作，雙手反覆清潔容易造成皮膚皮膚乾裂不適，生麗國際集團發起「手護醫護」公益行動，捐贈2000支「極效水潤玉手霜」給台大醫院和台大兒童醫院的醫護人員，表達對辛苦醫護人員們的關心與打氣，更善盡企業社會責任。

生麗國際集團成立至今邁入20週年，2013年起展開回饋社會關懷行動，迄今已累積善款超過6400萬元，對象包含家扶基金會、勵馨基金會、台大兒童醫院、幸福天使促進協會、基督教貴格教會、桃園社會局安家食物銀行平台等；繼2020及2021年捐贈台大兒童醫院百萬醫療器材後，今年希望延續這份愛，邀請所有人一起加入「手護醫護」行列，以實際行動力挺第一線醫護人員。

生麗國際集團執行長黃隆源表示，醫護人員隨時隨地都需要洗手消毒，常因清潔過度而使雙手龜裂破皮，仍忍受傷口疼痛堅守崗位，因此發起此活動，期待達到拋磚引玉的效果，感謝我們的醫護人員。

生麗國際集團秉持「因為感恩，讓美麗與健康持續發生」的正向企業精神，希望能為台灣帶來善的循環；蟬聯多年全台前25大傳直銷品牌，每項產品具備瑞商SGS六大類、逾百項檢測合格背書以及通過美國PETA友善動物認證標章。其中銷量破萬支的「6A高效鎖水防曬霜」更榮獲SNQ國家品質標章，是2021年台灣唯一防曬保養品獲此殊榮者。